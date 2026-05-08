La prima uscita pubblica della lista SiAmoGavi sarà lunedì 11 maggio, alle 20,45 a Pratolungo, nelle ex scuole, diventate sede della pro loco. La squadra guidata dal sindaco uscente Carlo Massa si presenterà agli abitanti della frazione: sarà la prima di una serie di serate in vista della chiusura della campagna elettorale prevista per il 22 maggio in piazza Roma, a Gavi.

Una corsa solitaria, quella della lista che presenta per la metà consiglieri comunali uscenti e per il resto volti nuovi, dopo che la minoranza ha deciso di non candidarsi alle elezioni del 24 e 25 maggio.

L’unico ostacolo per la lista SiAmoGavi potrà essere quindi il quorum, cioè il 40% degli elettori. L’opposizione, in sostanza, punta a questo risultato dopo aver sostenuto che il voto di fine maggio sarà “un test sull’operato della maggioranza e per Gavi un’occasione per dire se vuole cambiare davvero o no“.

A tal proposito, il candidato al Consiglio comunale Lorenzo Rabbia ha pubblicato un post su Facebook con il quale ha lanciato un appello al voto, indicando in 1400 voti la soglia di sicurezza per avere la certezza della validità delle elezioni ed evitare il commissariamento auspicato dagli avversari.

In caso di superamento del quorum, tutti i 12 candidati saranno eletti in Consiglio comunale. Sono Gianluca Griffò, Carla Rosa Poggi, Mario Compareti, Francesca Regoli; Davide Persegona, Alberto Gastaldo, Silvia Debenedetti, Renato Zunino, Lorenzo Rabbia, Dino Serratore, Amedeo Bricola, Andrea Dall’ara.

Nel 2020 l’affluenza alle elezioni amministrative sfiorò il 75%, nel 2016 arrivò quasi al 69%.