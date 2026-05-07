Novi Ligure. Flauti in festa

Novi Ligure celebra la musica con la seconda edizione della “Masterclass in Orchestra di Flauti”, un evento formativo e concertistico che animerà la città il 16 e 17 maggio prossimi. L’iniziativa offre una rara opportunità per flautisti di ogni livello di esibirsi in una vera e propria orchestra, culminando con un concerto finale a ingresso libero al Teatro Marenco. L’evento si terrà sotto la guida esperta del Maestro Paolo Totti, noto direttore dell’orchestra “I Flauti di Toscanini” e della “Falaut Flute Orchestra”. La masterclass persegue un doppio obiettivo formativo: affinare nei partecipanti l’essenziale capacità di ascolto reciproco nel contesto di un ensemble e costruire un programma da concerto stimolante.

A rendere unica l’esperienza è l’impiego dell’intera famiglia degli strumenti a fiato, dal più acuto al più grave: saranno infatti utilizzati ottavino, flauto in do, flauto in sol, flauto basso e flauto contrabbasso, svelando le sonorità inedite dello strumento. L’orchestra sarà ulteriormente potenziata dalla presenza di flautisti professionisti specializzati proprio negli strumenti più gravi (flauto in sol, basso e contrabbasso).

La masterclass è aperta a flautisti di ogni preparazione – dai principianti agli amatoriali con esperienza, fino a studenti e diplomati – senza limiti di età, sebbene sia consigliabile aver completato almeno due anni di studio dello strumento. I brani sono stati orchestrati su misura per garantire a tutti i partecipanti di cimentarsi con parti adeguate al proprio livello tecnico. Le giornate di studio e le sessioni di prova si svolgeranno sabato 16 maggio presso l’auditorium dell’Associazione Musicale “A. Casella” (via Verdi n. 37).

Il momento clou della due giorni sarà il concerto finale intitolato “Samba di flauti”, aperto al pubblico e fissato per domenica 17 maggio alle ore 16:30. L’esibizione si terrà presso il prestigioso Teatro “Romualdo Marenco” (via Girardengo, 48), offrendo un’occasione imperdibile per ascoltare l’affascinante fusione sonora di un’orchestra di flauti completa. L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento posti.

L’evento è organizzato dal Comune di Novi Ligure e dalla Fondazione Teatro Marenco, in collaborazione con l’Istituto Musicale Alfredo Casella, con il patrocinio della Città di Novi Ligure.

Per informazioni e iscrizioni: [email protected] – 339 5214 337