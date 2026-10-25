A gennaio arriverà probabilmente il permesso di costruire per la logistica nell’ex Cementir, ad Arquata Scrivia. La demolizione del vecchio cementificio è terminata, seppure con diversi mesi di ritardo, così come la frantumazione dei detriti, senza creare problemi di polveri e rumori, al contrario della prima fase, quando sono state inviate numerose segnalazioni al Comune da parte di vice e lavora intorno all’area. L’impresa incaricata della demolizione era stata sanzionata per non aver impedito l’emissione delle polveri e per altre irregolarità.

Ora per l’area da 160 mila metri quadrati alle porte di Arquata inizia la fase della costruzione, almeno dal punto di vista dell’iter burocratico. Come spiega il sindaco, Alberto Basso, “a breve sarà avviata la valutazione di impatto ambientale della costruzione dei capannoni, con una durata di 60 giorni. Dopodiché potrà essere rilasciato il permesso di costruire, probabilmente a gennaio“.

Un passaggio importante verso l’attivazione dell’area logistica è avvenuto giovedì in Consiglio comunale, al termine di un acceso dibattito. L’assemblea ha approvato la variante urbanistica per la riduzione della fascia di rispetto dal cimitero da 200 a 50 metri, senza la quale l’attività non potrebbe essere avviata. Una deroga consentita, tra l’altro, dalla legge per via della presenza della strada provinciale a fianco del cimitero, come ricordato l’assessore Micaela Benvenuto, ma l’opposizione ha durante contestato questa scelta.

Come ha evidenziato il consigliere Roberto Scifò, la motivazione citata nella delibera “è la costruzione di due edifici a uso logistico” e, “stabilito che va bene recuperare l’ex Cementir, faccio notare che l’interesse pubblico che dovrebbe essere alla base della deroga alla fascia di rispetto cimiteriale negli atti non c’è. Inoltre, l’Asl Al, nel suo parere favorevole, ha richiesto di conoscere quali merci verranno lavorate nei capannoni”. E’ uno dei quesiti posti da Scifò, insieme alla richiesta di conoscere chi gestirà l’attività, quanti camion ci saranno ogni giorno, quanti saranno gli assunti. Inoltre, a che punto è la bonifica dei suoli, “visto che nella relazione del progetto non ci sono risposte precise. Mi chiedo quale sia il vantaggio per Arquata, a parte un parcheggio per i mezzi pesanti e la sistemazione dell’incrocio di via Moriassi”.

Contestazioni anche dal consigliere Federico Braini: “Con questa delibera viene decretata la fine del rispetto per il nostro cimitero. Oltretutto, nell’area vincolata si costruirà un parcheggio per 29 tir, uno sfregio morale”. L’opposizione ha chiesto di rivedere la delibera ma la maggioranza ha tenuto la sua posizione con il sindaco Basso: “La minoranza sposta l’attenzione su finti problemi senza aver mai convocato una commissione consiliare per conoscere i contenuti del progetto. Ricordo che già la Cementir era dentro la fascia rispetto, quindi non cambia nulla da questo punto di vista: senza la deroga non si poteva attivare nessuna nuova attività. Per decenni, a causa del cementificio, ci sono stati polveri e camion e ora vi indignate per la logistica. Qui avremo 70 mila metri quadrati coperti contro il milione e mezzo di Rivalta Scrivia. L’alternativa sarebbe lasciare 160 mila metri quadrati in abbandono, come già è successo per l’ex Ics, oppure c’era stata anche la prospettiva di riattivare il cementificio ma noi ci siamo opposti. Al momento – ha aggiunto – non sappiamo chi opererà dentro la logistica: il nostro interlocutore è il costruttore (la Paullo Investimenti, ndr). L’interesse pubblico alla deroga alla fascia cimiteriale sta nel recuperare l’intera area“.

Alla fine, delibera approvata dalla maggioranza, contrari i consiglieri Scifò, Braini e Dellepiane.