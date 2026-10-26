Dal mese scorso i bambini di Serravalle Scrivia hanno un asilo nido comunale finalmente in ordine e ristrutturato. Il Comune ha riqualificato gli spazi dopo che nello scorso anno scolastico gli iscritti hanno frequentato una sede provvisoria.

Nell’incontro del 15 ottobre, nel quale l’amministrazione comunale ha illustrato il bilancio sociale 2025, l’assessore Silvia Collini ha spiegato che le condizioni della sede del nido erano difficili: “Pioveva nella sala dei lettini e c’era parecchia umidità, riscontrata sin dal 2022, anno del nostro insediamento. Per prima cosa è stata eseguita una manutenzione straordinaria del tetto, poi l’interno è stato sventrato. I locali sono stati così risanati grazie a un’intercapedine eliminando muffe e umidità. Il pavimento è stato rifatto e gli spazi sono stati climatizzati con pompe di calore. Rifatti anche gli impianti e i bagni e acquistato un nuovo arredo”. Anche la parte esterna dell’asilo è stata sistemata, eliminando le pendenze sbagliate del terreno che portavano l’umidità verso l’edificio.

L’asilo nido di Serravalle conta 32 posti, gli iscritti in questo anno scolastico sono 30.