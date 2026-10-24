Dopo la cassa integrazione per oltre 300 lavoratori, ecco i primi licenziamenti nel Terzo valico. L’impresa Gallerie Srl di Teramo da lunedì lascerà a casa 16 dipendenti: sono lavoratori che operavano nello scavo del tunnel della linea ad alta capacità nei cantieri di Val Lemme, a Voltaggio, e Radimero, ad Arquata Scrivia e, in precedenza, anche nella galleria Serravalle, a Serravalle Scrivia. Il Cociv, tramite Webuild, attende altri soldi dallo Stato per circa 3 miliardi anche se negli ultimi tre anni ha già ricevuto 2,2 miliardi in più. Così le imprese appaltatrici e sub appaltatrici o mettono i lavoratori in cassa integrazione oppure, come nel caso della Gallerie, li licenziano non vedendo più nessuna prospettiva nel Terzo valico. L’azienda, nella lettera inviata ai sindacati, sostiene infatti che “non c’è la possibilità di ripresa dell’attività”.

I sindacati edili provinciali attendono la convocazione dal prefetto di Alessandria, al quale hanno chiesto un incontro per avere le informazioni che finora, sostengono, il Cociv continua a non fornire.