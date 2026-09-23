Da oggi, 23 settembre, la strada 158 della Lomellina è nuovamente chiusa a tutti. La Provincia ha sistemato i blocchi di cemento vicino al tratto franato nel marzo 2025 nel Comune di Novi Ligure, dopo le tre settimane di apertura consentita solo ai mezzi agricoli impegnati della vendemmia, come richiesto dal Consorzio tutela del Gavi. A fine agosto era stato infatti istituito il senso alternato dopo la sistemazione provvisoria della parte a monte del tratto dove l’asfalto ha ceduto per diversi centimetri.

Ora la nuova chiusura totale per consentire all’impresa Sodis di Quarona (Vercelli) di eseguire i lavori, finanziati con 400 mila euro dalla Regione. Il cantiere avrà una durata di 130 giorni, secondo il disciplinare di gara. Quindi, altri 4 mesi e oltre di stop al traffico. La viabilità dovrebbe tornare alla normalità a inizio 2027.

Per chi abita lungo la strada della Lomellina e per le aziende vitivinicole della zona saranno altri mesi di disagi. Fra costoro chi sottolinea che l’apertura provvisoria consentita ai soli trattori poteva essere autorizzata subito dopo la frana del marzo 2025 a tutti gli automezzi a senso alternato, visto che si tratta di pochi metri di strada.