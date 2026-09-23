A Garbagna cala il sipario sull’evento culturale “La Restanza”

Restare non come atto di rassegnazione, ma come scelta attiva, creativa e proiettata al futuro. Arriva al suo atto finale a Garbagna la rassegna culturale “La Restanza”, il progetto ispirato agli studi dell’antropologo Vito Teti sull’abitare e sul rilancio dei territori montani e delle aree interne. L’appuntamento conclusivo è fissato per questo sabato, 26 settembre, nel cuore del borgo della Val Grue, con un pomeriggio interamente dedicato al confronto sul destino e sul presidio delle comunità appenniniche. Il fulcro della giornata si terrà presso la storica sede della S.O.M.S. (Società Operaia di Mutuo Soccorso), in via Roma 32. I lavori si apriranno alle 15.30 con l’incontro culturale e di restituzione dal titolo “La Restanza. E adesso?”, focalizzato sulle sfide dell’abitare i piccoli centri montani. Il dibattito vedrà a confronto studiosi e protagonisti del territorio: interverranno Filippo Barbera, sociologo ed esperto di aree interne, la ricercatrice Maria Rosaria Memoli, lo scrittore e drammaturgo Gianni Repetto. A seguire, alle 16.30, il confronto entrerà nella sua fase più operativa con la tavola rotonda “La Restanza. E adesso? Non solo parole: che cosa possiamo fare davvero?”. Lo spazio sarà concepito come un momento di dialogo aperto e partecipato tra cittadinanza, associazioni e rappresentanti istituzionali: l’obiettivo è superare la dimensione teorica per individuare linee guida concrete, pratiche sostenibili e piccoli passi immediatamente realizzabili per arginare lo spopolamento e rivitalizzare il tessuto economico e sociale locale.

L’iniziativa rappresenta il coronamento di un percorso articolato promosso dall’associazione di volontariato LibrInScena ODV, che in questi mesi ha fatto dialogare letteratura, teatro, proiezioni e momenti seminariali per coinvolgere la comunità in una riflessione attiva sulla propria identità e sul proprio domani.

La manifestazione è realizzata con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e si avvale del patrocinio del Comune di Garbagna e della Provincia di Alessandria. Per ulteriori informazioni sull’evento o sulle attività della rassegna è possibile consultare i canali ufficiali dell’associazione LibrInScena oppure scrivere all’indirizzo email [email protected].