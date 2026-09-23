Attimi di paura e rallentamenti al traffico oggi, 23 settembre, lungo la Strada Statale 35 bis dei Giovi. All’altezza del polo produttivo della zona industriale D1, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento sinistro.

Sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri di Pozzolo e del nucleo Radiomobile di Novi Ligure, che hanno messo in sicurezza il tratto stradale e consentito le operazioni di soccorso da parte del personale del 118, intervenuto per prestare le prime cure agli occupanti dei veicoli.

In corso anche i rilievi per la ricostruzione della dinamica e per accertare le esatte cause del sinistro.

Il 118 fa sapere che su una delle due vetture viaggiava una famiglia con un bambino di 4 mesi che in seguito ai traumi riportati durante l’urto è stato trovato dai soccorritori in arresto cardiaco: è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Infantile di Alessandria.

Le prime cure e le prime manovre rianimatorie sono state intraprese dal medico rianimatore e dall’infermiere del servizio di emergenza sanitaria territoriale del mezzo di soccorso avanzato 118 di Novi Ligure che transitava sul posto. A supporto è stato inviato l’elisoccorso ed ulteriori mezzi di soccorso di base, nonchè i vigili del fuoco e le forze di polizia. Gli altri feriti coinvolti sono stati trasportati in codice verde ad Alessandria e a Novi Ligure