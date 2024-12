Luca Ubaldeschi ospite della rassegna “Il libro sul comodino”

Si conclude domani, giovedì 12 dicembre, in sala conferenze della Biblioteca Civica di Novi Ligure, il secondo ciclo della rassegna “Il libro sul comodino”. L’appuntamento + come sempre alle 18.30 e, l’ospite di cui conosceremo i gusti letterari è il giornalista Luca Ubaldeschi, intervistato da Andrea Vignoli.

Nato a Novi nel 1963, sposato, due figlie, Luca si è diplomato al Liceo Scientifico della sua città per poi iscriversi all’Università di Genova, dove si è laureato in Scienze Politiche, iniziando a percorrere tutti i passi necessari per trasformare in lavoro la sua grande passione: il giornalismo. Esordisce nei giornali e nelle radio locali, dal Novese al Piccolo, per poi passare a La Stampa, alla redazione di Alessandria e quindi in quella centrale di Torino, dove diventa professionista. Dalle edizioni provinciali della Stampa, passa agli Esteri, alle Cronache italiane, per diventare poi caporedattore centrale e responsabile della redazione milanese ed essere successivamente nominato vicedirettore vicario, incarico ricoperto per 9 anni. Da dicembre 2018 a ottobre 2023 è direttore del quotidiano “Il Secolo XIX”. Nel mese di novembre dello stesso anno inizia una nuova avventura e diventa direttore unico dei sei quotidiani locali pubblicati in Veneto e Friuli-Venezia Giulia da Nord Est Multimedia S.p.a.: “Il Mattino” di Padova, “La Tribuna” di Treviso, “Il Piccolo” di Trieste, il “Corriere delle Alpi” di Belluno, “La Nuova Venezia” e il “Messaggero Veneto”. È presidente del premio giornalistico Franco Marchiaro, riconosciuto dall’Ordine nazionale dei giornalisti.