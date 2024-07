Ludovica Cavo: buon settimo posto ai campionati nazionali under 23

Si è conclusa ieri, domenica 28 luglio, a Rieti la rassegna nazionale della categoria under 23 di atletica. Sui 400 ostacoli femminili, nelle batterie di sabato, Ludovica Cavo ha meritatamente conquistato la finale dove ieri ha concluso in settima posizione, onorando la maglia di campionessa italiana juniores uscente.

“Dobbiamo fare un plauso particolare a Ludovica, perchè nonostante i problemi fisici e di salute (vedi la mononucleosi) che si sono susseguiti quest’anno, non si è mai arresa e come sempre ha fatto tutto il possibile per poter partecipare ai campionati italiani, pur sapendo di non essere al meglio – spiega Andrea Camussa manager dell’atleta -. Considerando che altri atleti nelle sue condizioni di salute e di forma non avrebbero neanche pensato di partecipare a questa gara, bisogna solo farle i complimenti per la sua grande determinazione e per essersi comunque confermata tra le migliori in Italia al primo anno di categoria”

Ora una breve sosta per cercare di recuperare energie fisiche e mentali, prima delle ultime uscite stagionali.