AGGIORNAMENTO: IL CONCERTO DI DENTW IN PROGRAMMA STASERA È STATO ANNULLATO PER MOTIVI DI SALUTE

Doppio appuntamento nel Belvedere San Martino di Gavazzana (Cassano Spinola) con l’Attraverso festival. Stasera, 30 luglio, alle 21, spettacolo tra musica e parole di Dente, cantautore e scrittore protagonista del reading musicale “Iperbolica. Letture e canzoni tra le stelle e il mare”. “Un viaggio di andata e ritorno – spiegano gli organizzatori – dalle profondità dense degli oceani al vuoto dello spazio interstellare attraverso libri, immagini e canzoni che hanno esplorato questi due mondi apparentemente distanti ma incredibilmente connessi. Due mondi ancora in gran parte sconosciuti e per questo tra i più affascinanti che si possano raccontare”. Un reading musicale che comprende letture tratte da libri editi da Iperborea e canzoni che ruotano intorno al tema del mare, delle stelle e dei viaggi che l’uomo ha intrapreso per scoprire ciò che gli sta intorno e per capire cos’ha dentro. Viaggi veri e immaginari fatti di parole e canzoni scritte da tante penne diverse che parlano di acqua, cosmo, punti cardinali, confini immaginari, spazi siderali, naufragi, sonde spaziali e tanto altro. Ingresso: 18 euro.

Domani, invece, alla stessa ora, evento con il comico Stefano Rapone. con lo show “Stefano Rapone Live”. Uno spettacolo fatto di pura stand up comedy, nel quale Rapone parte dalle difficoltà di essere cresciuto in un ambiente religioso per poi affrontare diverse tematiche che interessano il dibattito contemporaneo, come il confronto tra uomini e femminismo e la relazione tra comicità e politicamente corretto. Il tutto nel solo tentativo di avere un rapporto più adulto con la sua educazione cattolica e dimostrare alla propria famiglia di essere meglio di Gesù Cristo. Volutamente fuori luogo, Stefano Rapone cattura il suo pubblico una risata dopo l’altra nonostante sembri ogni volta finito sul palco quasi per caso. Fin dai suoi inizi, la stand up comedy è improvvisazione, doppi sensi, racconti molto umani e parecchio imbarazzanti. Un linguaggio esplicito che rovescia il sentire comune. Uno specchio satirico sulla realtà. È così che nasce e così è tutt’ora: il pubblico, un comico disposto a rivelarsi e temi, senza inibizioni né tabù, che accomunano tutto il mondo e che continuano a riempire i palcoscenici di tutta Italia. Ingresso: 20 euro.