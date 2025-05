Dopo la prima stagionale vincente sui 400 mt piani a Imperia ad inizio mese, Ludovica Cavo ha esordito anche sui 400 ostacoli l’11 maggio a Mondovi (Cuneo).

E’ arrivata subito una netta vittoria con un gran tempo 58″06 che le permette di ottenere immediatamente il minimo necessario per gli europei under 23.

Andrea Camussa, manager dell’atleta di Gavi, spiega: “Aveva bisogno di sbloccarsi dopo una stagione difficile e lo ha fatto alla grande a Mondovì, con una certa emozione per chi come me era a bordo pista a supportarla. Centrare alla prima uscita il minimo per gli Europei under 23 non è da tutti e questo conferma il valore dell’atleta e la qualità del lavoro svolto da tutto lo staff di Ludovica”.