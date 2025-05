Un anziano di Arquata Scrivia che vive da solo da due giorni non rispondeva a nessuno. I parenti, che abitano lontano, non riuscivano a mettersi in contatto con l’uomo, sofferente di diverse patologie, per questo hanno chiamano i carabinieri della caserma arquatese. I militari sono arrivati presso l’abitazione, hanno chiesto informazioni ai vicini e compreso la gravità della situazione. Ritrovata una copia delle chiavi dell’appartamento da un vicino, non sono riusciti a entrare poiché la serratura era bloccata dall’interno. Per questo hanno chiamato i vigili del fuoco, che hanno messo a disposizione le scale per l’accesso da una finestra. L’uomo è stato ritrovato sul pavimento, agonizzante, impossibilitato a muoversi, quasi incosciente. Sul posto anche il personale sanitario che ha stabilizzato e trasportato d’urgenza l’anziano al Pronto Soccorso dell’ospedale di Alessandria. Dopo qualche ora, l’uomo è stato dichiarato fuori pericolo.