L’ufficio postale di Serravalle ancora in ritardo: riaprirà (forse) il 14 febbraio

Ulteriori ritardo nella riapertura dell’ufficio postale di Serravalle Scrivia, chiuso da ottobre. Lo sportello avrebbe dovuto tornare operativo inizialmente il 31 dicembre ma il termine era stato prorogato al 10 gennaio. Anche in questo caso, però, la riapertura era stata nuovamente spostata in avanti, al 5 febbraio. Nulla da fare anche stavolta: i cittadini continuano a doversi riferire agli uffici di Vignole e Stazzano poiché, fa sapere Poste Italiane, forse a Serravalle la riapertura sarà venerdì 14 febbraio. La motivazione è sempre la stessa: il ritardo nella consegna dei materiali necessari alla ristrutturazione prevista nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”: Poste Italiane punta a dare nuovi servizi agli abitanti di 7 mila Comuni italiani con meno di 15mila abitanti, fra cui alcuni servizi relativi all’Inps e alla pensione in generale.