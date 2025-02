In provincia 54 nuovi Carabinieri per vigilare sul territorio.

Da oggi, il Comando Provinciale alessandrino potrà contare su 54 nuovi carabinieri, che andranno a rinforzare i reparti territoriali delle Compagnie di Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona. I carabinieri, uomini e donne provenienti in parte dalla vita civile e in parte dai volontari in ferma breve dell’esercito, hanno da poco terminato il 143°corso di addestramento, dove sono stati istruiti su un progetto formativo che, oltre a certificare, con il superamento di singoli esami, le competenze tecniche acquisite, fornisce le capacità per utilizzarle al meglio, anche in situazioni critiche.

Il Tenente Colonnello Giovanni Palatini, comandante provinciale, ha incontrato i nuovi arrivati, ai quali ha sottolineato l’importanza di essere “parte integrante delle comunità” e ha evidenziato come il loro impegno si debba concentrare sul garantire maggiore sicurezza, attraverso una presenza costante nelle grandi come nelle piccole e medie realtà della provincia. Le nuove forze saranno impegnate a rafforzare i servizi di prossimità, aumentando la vicinanza con i cittadini e rispondendo tempestivamente alle necessità e alle esigenze del territorio, partendo dai Comandi di Stazione, peculiari articolazioni di base che hanno la responsabilità diretta del controllo sulla giurisdizione di competenza, che può coincidere con uno o più quartieri nelle grandi città o con uno o più comuni nelle realtà minori.