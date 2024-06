Lutto nell’Arma: rinviata l’inaugurazione della caserma dei carabinieri

La cerimonia era in programma domani in piazza Dante per la conclusione dei lavori di sistemazione e ampliamento dell'edificio.

Rinviata a data da destinarsi la cerimonia di inaugurazione dei lavori relativi alla caserma dei carabinieri di Gavi. Domani, 19 giugno, in piazza Dante era in programma l’evento organizzato dal Comune e dal comando provinciale dell’Arma per festeggiare l’intervento che ha consentito di sistemare e ampliare l’edificio dopo decenni di abbandono e soprattutto ha messo una pietra sopra alla vendita voluta dalla precedente amministrazione comunale. Erano in programma il taglio del nastro alle 18,30 e alle 20,30 il concerto della fanfara del terzo reggimento Carabinieri Lombardia. Poche ore fa il Comune ha fatto sapere che la cerimonia è rinviata a causa di un lutto che ha colpito l’Arma. Si tratta della scomparsa de maggiore Diego Bonavera, 45 anni, originario di Diano Marina, in servizio dal 2023 nel Nucleo investigativo provinciale di Alessandria, morto in seguito a un malore.