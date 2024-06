La comicità di Plauto sul palco del Teatro Civico di Gavi.

Chiude, venerdì 22 giugno al Civico di Gavi, “10”, la stagione Teatrale della Compagnia Teatro della Juta con Auluaria, con l’opera di Plauto.



Conosciuta anche come la commedia della “Pentola d’oro”, questo adattamento scritto e diretto da Luca Zilovich e interpretato da Giacomo Bisceglie, Simone Guarino, Lorenza Rogna, Mattia Stango e dallo stesso Luca Zilovich, che cura anche la regia, parla di attaccamento ai beni materiali e del potere che da sempre essi esercitano. In un vortice di esilaranti dialoghi, tra servi sottomessi, amori contrastati e tentati suicidi si ride dall’inizio alla fine.

La storia racconta del vecchio Euclione che trova in casa una pentola piena d’oro e inizia a logorarsi salute e cervello per paura che gliela portino via. Nel costante terrore di tornare povero comincia a sospettare di tutti, dal suo servo alla sua stessa figlia. Nel frattempo proprio Fedra e il suo fidanzato Liconide cercano il modo di convolare a nozze, il tutto condito, rimescolato e ingarbugliato dal distratto servo Strobilo colpevole di tutte le vicende della commedia.

Lo spettacolo è adatto a tutta la famiglia. I biglietti acquistati per data di marzo, poi rinviata , sono ancora validi.

La sera successiva, sabato 22 giugno alle 21 calcano il palco del Teatro Civico di Gavi gli allievi del corso di teatro della classe di Gavi 2023-2024 con “Una commedia estremamente tragica che parla di matrimonio ma anche di cose belle“. Un cast quasi esclusivamente femminile che porta in scena un testo che parla di relazioni, di grandi amicizie e di grandi non detti. Una storia in cui, nonostante tutte le difficoltà, le frustrazioni, i rimpianti della vita, si celebra la speranza, la voglia di vita. Due generazioni messe a confronto, madri, figlie e figli. Per uno scontro generazionale che sotto sotto dimostra come i demoni e le gioie di questo nostro vivere siano sempre gli stessi.

In scena, guidati dal docente Michele Puleio, Federica Bagnasco Luca Genova, Federica Leone, Giada Traverso, Francesca Montagliani, Alice Sabatiello

Per info: 3450604219 – [email protected]