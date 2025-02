Manca il personale: i vigili del fuoco verso lo sciopero in Piemonte

Ad Alessandria mancano 25 unità fra il personale qualificato e 37 vigili del fuoco. Per questo i sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione della categoria, primo passo verso lo sciopero regionale. La situazione registrata ad Alessandria è simile se non peggiore in tutto il Piemonte. I sindacati parlano infatti di “importante e grave carenza di personale operativo nel ruolo dei Capi Reparto – Capi Squadra e nel ruolo dei Vigili nei Comandi provinciali del Piemonte, carenza che in alcuni casi tocca quasi il 50% dell’organico del personale qualificato e oltre il 20%

di Vigili, mettendo in difficoltà non solo la composizione del Dispositivo di Soccorso dell’intera Regione, la sicurezza degli operatori e la possibilità di effettuare percorsi formativi e di mantenimento delle professionalità acquisite“. Le sigle sindacali hanno informato dello stato di agitazione il governo e la Regione. Chiesta un’adizione in Consiglio regionale.