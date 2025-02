Via libera alla nuova sede dei Vigili del Fuoco a Novi Ligure

La Regione ha approvato la delibera che permette la costruzione del nuovo Distaccamento in via Edilio Raggio 95

La Giunta regionale autorizza con una delibera l’avvio degli interventi necessari per la realizzazione da parte dello Stato della nuova sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco a Novi Ligure, presso l’immobile situato in via Edilio Raggio n. 95, di cui la Regione detiene la quota del 35% in proprietà indivisa con lo Stato.

Il sito ritenuto idoneo per ospitare la nuova sede è stato individuato dall’Agenzia del Demanio di concerto con la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, in accordo con la Regione Piemonte e la Prefettura di Alessandria.

“Questa delibera segna un passo importante per il potenziamento del sistema di emergenza e soccorso nel territorio alessandrino. La nuova sede dei Vigili del Fuoco offrirà migliori condizioni operative e garantirà una maggiore sicurezza per i cittadini. – sottolinea l’assessore regionale alla Sicurezza e Polizia Locale, Enti locali Enrico Bussalino – L’iniziativa risponde all’esigenza di dotare i Vigili del Fuoco di una sede più adeguata rispetto all’attuale. Il nuovo insediamento, garantirà maggiore efficienza operativa e migliori condizioni di lavoro per il personale impegnato nel soccorso pubblico e nella protezione civile”, conclude l’assessore Bussalino.

“La Giunta regionale approvando la delibera che permette la permuta della proprietà regionale all’agenzia del Demanio per lo stabile di Novi Ligure consentirà finalmente al distaccamento locale dei Vigili del Fuoco di avere una nuova e più adeguata sede. Un servizio essenziale per la sicurezza dei cittadini di Novi Ligure e di tutto il territorio”, così dichiara l’assessore regionale al Patrimonio Gian Luca Vignale.