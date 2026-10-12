Una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Novi Ligure e una Gazzella della Sezione Radiomobile sono intervenute nella notte per prestare soccorso a una donna vittima di maltrattamenti in famiglia e arrestare il marito 30enne, già noto alle forze dell’ordine, responsabile della violazione del divieto di avvicinamento.

Nonostante la misura cautelare in atto dallo scorso giugno, emessa dal Tribunale di Alessandria a seguito di ripetuti episodi di maltrattamenti avvenuti nell’ultimo anno, l’uomo si è appostato nei pressi dell’abitazione della donna e, atteso lo spegnimento delle luci al piano terra, ha scavalcato la recinzione ed è entrato nell’immobile infrangendo una finestra. La vittima, sorpresa dal rumore, si è barricata in una stanza e ha chiamato il 112. A quel punto, l’uomo ha tentato la fuga a bordo della propria autovettura, ma è stato bloccato a pochi metri dall’abitazione dai Carabinieri tempestivamente intervenuti.

Il 30enne è stato arrestato per la violazione del provvedimento cautelare e la tentata intrusione nell’abitazione della moglie e denunciato per guida senza patente, poiché già ritirata nel corso di un precedente controllo stradale.

La donna è stata accompagnata in stato di shock al pronto soccorso per gli accertamenti sanitari del caso, mentre l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale.