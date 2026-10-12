Turista straniero cade nel Borbera, rischia di morire di freddo

Un turista è caduto nel Borbera, lungo le Strette, dopo avere scavalcato le recinzioni di sicurezza. Il giovane straniero è finito in stato di ipotermia ed è stato salvato dai Vigili del Fuoco e dal 118. I sanitari, intervenuti con un elicottero da Genova, lo hanno successivamente trasportato in ospedale, dove si trova ricoverato non in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri di Rocchetta Ligure, che hanno coordinato i primi soccorsi sul luogo dell’incidente.