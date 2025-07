Molini: tre feriti in un incidente d’auto lungo la strada provinciale 160

E’ di tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 15 luglio, a Molini, in alta Val Lemme, lungo la strada provinciale 160. Nella frazione di Fraconalto è intervenuto l’elicottero del 118 per soccorrere le persone rimaste coinvolte: una donna di 60 anni, trasportata in codice giallo Alessandria; un uomo di 60 anni e un uomo di 40, trasportati entrambi all’ospedale di Novi in codice verde da un’ambulanza. La macchina su cui viaggiavano è finita nella scarpata sotto la strada. Sul posto anche le forze dell’ordine.