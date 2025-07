Ultime rifiniture in allenamento, borsa pronta e inizia così l’avventura di Ludovica Cavo in nazionale per i campionati europei di categoria.

Ritrovo e partenza da Milano per l’atleta di Gavi, insieme a tutti i compagni di squadra ed i tecnici della nazionale con destinazione Bergen, in Norvegia, dove giovedì 17 luglio scenderà in pista per i suoi 400 hs.

Dopo la prima convocazione in nazionale risalente al 2021 quando era ancora allieva, Cavo è sempre stata presente ai campionati europei o mondiali nella categoria juniores, ottenendo un ottimo 7° posto ai mondiali in Colombia nel 2022 e un lusinghiero 5° posto a Gerusalemme nei campionati europei del 2023.

“La convocazione in nazionale agli Europei anche nella categoria under 23 – dice il suo manager, Andrea Camussa – dimostra ancora una volta tutto il valore dell’atleta, la sua continua crescita sportiva e riconferma Ludovica Cavo tra le più forti atlete della specialità.

Ludovica sta bene e darà il massimo come sempre: è pronta e determinata; sappiamo che in queste gare con avversari di alto livello può succedere di tutto, ma con la sua esperienza e il livello di maturità sportiva ormai raggiunto saprà destreggiarsi al meglio in tutte le situazioni di gara”.