Musica d’autore per chi salva vite in mare: omaggio a Guccini

Unire l’impegno civile alla grande canzone d’autore. Con questo spirito si prepara a calare il sipario sulla rassegna estiva degli Aperisoms, che chiuderà la stagione mercoledì 23 settembre alle 19.30 con un evento speciale interamente dedicato al “Maestrone” Francesco Guccini. Una serata concepita non solo per ripercorrere le tappe musicali di uno dei poeti contemporanei più influenti d’Italia, ma anche per trasformare la partecipazione collettiva in un gesto concreto di aiuto umanitario: l’intero ricavato dell’iniziativa sarà infatti devoluto all’organizzazione non governativa SOS Méditerranée. La poetica di Guccini, da sempre ancorata al racconto delle contraddizioni sociali e all’attenzione verso gli ultimi, troverà voce sul palco grazie alle esibizioni dal vivo di due formazioni, i Revival e i Giovani&Belli. Il concerto, al via dalle 21:00, proporrà una scaletta pensata per alternare momenti di festa corale a spazi di riflessione civile. Al centro dell’evento la missione umanitaria. Attiva dal 2016 nelle acque del Mediterraneo centrale — prima con la nave Aquarius e successivamente con la Ocean Viking — SOS Méditerranée ha tratto in salvo oltre 43.500 persone in fuga da contesti di conflitto e privazione dei diritti fondamentali. A questo dispositivo navale si è affiancata recentemente l’operazione aerea Albatross, assetto di monitoraggio dall’alto strategico per l’avvistamento tempestivo delle imbarcazioni in difficoltà e la documentazione delle violazioni in mare. Nel corso della serata, gli operatori e i volontari dell’organizzazione allestiranno un punto informativo e illustreranno le sfide operative e legali del soccorso civile.