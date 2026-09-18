Walls of Equality: la street art abbatte le barriere di genere e accende l’inclusione nello sport

Trasformare il grigio del cemento in un manifesto vibrante di diritti, equità e partecipazione civile. È la missione di “Walls of Equality”, l’ambizioso progetto di arte urbana e rigenerazione culturale che dal 21 settembre al 2 ottobre farà di Novi Ligure un palcoscenico a cielo aperto dove sport, creatività e inclusione sociale dialogano ad armi pari. Al centro dell’intervento c’è una riflessione urgente e necessaria: le pari opportunità declinate al femminile, mirate a superare gli ostacoli di visibilità e accesso che le atlete incontrano ancora oggi. Una visione di inclusione a tutto tondo che abbraccia le disabilità, la terza età, i giovanissimi e le persone con background migratorio, ribadendo un concetto cardine: la pratica sportiva non è un privilegio, ma un diritto universale e un terreno privilegiato di cittadinanza attiva. Il cuore pulsante dell’iniziativa prenderà vita nel cortile della sede di via Mameli del Liceo “Amaldi”. Qui, in una sessione di pittura dal vivo aperta al pubblico, due pesi massimi della scena street internazionale — lo statunitense Buff Monster e l’italiano Mr. Wany — lavoreranno gomito a gomito con una delegazione di studenti dell’istituto. La tela urbana sarà l’imponente muro di cinta del confinante Circolo ILVA: una barriera fisica che, grazie al potere dell’arte, si trasforma in connessione simbolica tra il mondo dello studio e quello del movimento. Un passaggio di testimone che non dimentica le proprie radici: i graffiti storici realizzati in passato dagli studenti su quella stessa parete saranno fotografati ed esposti all’interno del liceo, preservandone la memoria collettiva.

L’opera, scandita dall’inconfondibile impronta pop e dall’esplosione cromatica tipica dei due artisti, metterà in scena una coralità di figure impegnate in differenti discipline sportive. Il fulcro narrativo sarà interamente al femminile: atlete ritratte con la stessa autorevolezza e centralità che la storia e la narrazione visiva hanno a lungo riservato solo agli uomini. Tutti i protagonisti condivideranno lo stesso piano prospettico, azzerando qualsiasi gerarchia di genere, età, provenienza o abilità motoria. Il racconto toccherà anche il vicino Museo dei Campionissimi, tempio della memoria ciclistica novese, che ospiterà una serie di incontri di approfondimento in cui le leggendarie imprese su due ruote del passato si confronteranno con i temi attuali dell’equità e dei diritti.