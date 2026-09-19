“Cancellare i criteri della legge Calderoli”. Lo chiedono tutti i Comuni appenninici alessandrini con la delibera approvata dai Consigli comunali. Non solo gli enti esclusi dalle nuove regole stabilite dalla norma voluta dal ministro leghista, cioè Avolasca, Casasco, Costa Vescovato, Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, Lerma, Carrosio, Stazzano, Vignole Borbera, Cartosio e Montechiaro d’Acqui, ma anche quelli rimasti montani e anche il Comune che è diventato montano, Arquata Scrivia, grazie alla contestata nuova legge.

Per chi è rimasto escluso dalla montanità dal 22 luglio scorso, quando sono entrati in vigore i criteri della legge Calderoli, non ci saranno più gli incentivi, attraverso crediti di imposta, per gli insegnanti, i medici di base e le assunzioni nelle imprese. Paradossalmente, ne potrà godere Arquata Scrivia, realtà dove i servizi non mancano, al contrario di molti dei paesi penalizzati.

La delibera approvata dai Consigli comunali chiede alla Camera dei Deputati di esaminare con urgenza la proposta di legge 2940 presentata dal Pd che punta all’abrogazione di parte della legge Calderoli, eliminando gli effetti discriminatori e garantendo lo stanziamento ulteriore di 100 milioni di euro all’anno sul Fondo per lo sviluppo della montagna “come base di partenza per il rilancio della montagna, stanziamento indispensabile per garantire politiche di sviluppo concrete, continuative e non discriminatorie per le aree montane”.

A ottobre è prevista una manifestazione dei sindaci a Roma mentre resta in piedi il ricorso presentato dai 14 Comuni ex montani alessandrini, accanto ad altri 5 astigiani, contro la Calderoli. Un percorso non facile, visto che il ministero degli Affari regionali nega parte dei documenti dell’iter della legge ai legali dei ricorrenti, gli avvocati Marco Comaschi, Antonio Bartolini e Antonella Mirabile, costretti a presentare altri ricorsi contro i dinieghi all’accesso agli atti.