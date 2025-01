Nel 2025 Ludovica Cavo gareggerà ancora con l’Atletica Serravallese

Dopo un 2024 sottotono condizionato da infortuni e problemi fisici, Ludovica Cavo ha ripreso la preparazione in vista della stagione 2025 dove cercherà senza dubbio di riscattarsi e fare un ulteriore step di crescita a livello assoluto. Nonostante richieste da parte di altre società, l’atleta gaviese ha deciso di continuare a gareggiare nel 2025 per l’Atletica Serravallese.

Recuperata la condizione fisica, Ludovica ha iniziato a lavorare duramente negli ultimi mesi per preparare al meglio la stagione indoor che inizierà a Padova tra qualche settimana e che la vedrà impegnata sui 200 e 400 metri.

“I test e la condizione attuale sono buoni, Ludovica è molto determinata e non vede l’ora di poter ricominciare a gareggiare – ci spiega Andrea Camussa, manager dell’atleta -. Quest’ultimo anno è stato molto complicato dal punto di vista sportivo, ma la vicinanza di tutto il suo staff, dell’Atletica Serravallese, della famiglia e degli amici ha sicuramente aiutato Ludovica a superare questo momento particolare. E ci tengo a sottolineare anche l’assoluta fiducia degli sponsor, in gran parte già confermati anche per il 2025 e altri in arrivo, che sono sempre molto importanti per supportare l’attività di alto livello di Ludovica”.