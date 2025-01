Ex Inga: affidato l’incarico per la perizia sismica sul muro crollato

Affidato il 31 dicembre scorso l’incarico per il progetto di intervento sul muro dell’ex Inga crollato in parte il 5 settembre scorso su via Garibaldi, chiusa ormai da quasi quattro mesi. Il Comune di Serravalle Scrivia ha incaricato l’ingegner Dario Balestrero, di Parodi Ligure, che lavorerà insieme al collega Roberto Repetti di Carezzano. I due professionisti dovranno procedere all’analisi della vulnerabilità sismica dei manufatti dell’ex distilleria interessati direttamente e indirettamente dal crollo oltre a svolgere indagini sui materiali in vista della progettazione degli interventi per il ripristino della viabilità. L’incarico in questione costerà alle casse del Comune circa 39mila euro, da richiedere poi al fallimento dell’ex Inga, che non voluto farsi carico dei lavori. Prima di qualsiasi intervento sul muro è infatti necessario, come è emerso da un sopralluogo con la proprietà successivamente all’episodio di settembre, accertare l’imminente pericolo di crollo. Per avere la perizia ci vorranno alcune settimane e, nel frattempo, la situazione del traffico a Serravalle Scrivia resta pesante, con code lunghissime nel centro del paese proprio a causa della chiusura di via Garibaldi.