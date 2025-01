Strada della Lomellina: due mesi di disagi a causa della fibra ottica

La Provincia ha istituito il senso unico alternato lungo la strada della Lomellina, nel territorio tra Gavi e Novi Ligure, per la posa della fibra ottica. La richiesta è stata presentata dall’impresa Ultranet di Milano, incaricata dell’intervento. La viabilità lungo la provinciale sarà a senso unico alternato, regolato da movieri o semafori, a partire da martedì 7 gennaio fino al 7 marzo, dalle 8,30 alle 18,30 di ogni giorno lavorativo, esclusi i giorni festivi.

A inizio febbraio sarà inoltre aperto il cantiere per la costruzione di un muro di sostegno da parte della Provincia. La strada è rimasta chiusa per due mesi tra ottobre e dicembre nel territorio di Novi per i lavori sul ponte presso il poligono.