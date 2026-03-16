Novi Ligure: al via il progetto “Plogging, Biking & Smiling”

Novi Ligure accende i riflettori sulla sostenibilità e lancia la fase aperta alla cittadinanza del progetto “Plogging, Biking & Smiling”. Dopo aver coinvolto con successo oltre 400 bambini delle scuole elementari, l’iniziativa dedicata al movimento, al gioco all’aria aperta e alla valorizzazione degli spazi verdi, invita ora famiglie, nonni e amici a scendere in campo per la tutela del territorio con due appuntamenti gratuiti in programma il 21 e 28 marzo. Il primo incontro è fissato per sabato 21 marzo alle 10.30 presso il Parco Martiri della Resistenza (accanto all’Asilo Aquilone, in viale Pinan Cichero). Sarà una mattinata interamente dedicata all’animazione a cura di Pazzanimazione, con giochi e attività di divertimento pensate per coinvolgere i bambini e le loro famiglie. L’iniziativa è a partecipazione libera e gratuita, senza necessità di iscrizione.

Il fine settimana successivo, sabato 28 marzo, dalle 10 alle 12, l’attenzione si sposterà sul “plogging”, la disciplina svedese che unisce l’attività fisica alla raccolta dei rifiuti. In Piazza Dellepiane, bambini, genitori e nonni potranno partecipare a una speciale sfida ecologica a squadre (da 2 a 10 partecipanti). Le squadre riceveranno una mappa e dovranno completare diverse “missioni ambientali” nel centro città. Al termine della sfida, i rifiuti raccolti verranno pesati e ritirati da Gestione Ambiente per essere avviati a smaltimento e recupero. Tutti i partecipanti saranno premiati con il Passaporto Ecologico, la sacchetta ufficiale del progetto e il materiale necessario per le missioni. La mattinata sarà inoltre animata con musica, giochi e intrattenimento per le famiglie con il supporto di Gestione Ambiente. Per partecipare all’evento di plogging del 28 marzo è richiesta l’iscrizione tramite messaggio WhatsApp al numero: 351 7091495.

Questi eventi aperti alla cittadinanza seguono una fase propedeutica che ha visto protagonisti oltre 400 alunni novesi, insigniti dal Sindaco Rocchino Muliere e dall’Assessore Stefano Moro del “Passaporto dei Guardiani del Pianeta” al culmine di un percorso educativo sulla sensibilizzazione ambientale. Saranno proprio questi giovanissimi, ora, a diventare i principali ambasciatori della cura della città, coinvolgendo famiglie e amici nelle attività sul territorio.

Gli appuntamenti di marzo rappresentano solo l’avvio del programma “Plogging, Biking & Smiling”, che proseguirà per tutta la primavera e l’estate con pedalate ecologiche, ulteriori eventi di plogging, animazioni nei parchi e attività outdoor per le famiglie. Il progetto si concluderà a settembre con una grande Festa dello Sport.

L’iniziativa è ideata da Animatamente e Pazzanimazione, con il supporto del Comune di Novi Ligure, ed è realizzata grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Sportivi per Natura – Il Benessere circolare tra natura, movimento e vita sana”. Collaborano al progetto anche i partner Gruppo ACOS, Azimut Cooperativa Sociale e Dove Andiamo Oggi Papi.