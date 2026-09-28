Novi Ligure fa fronte comune per la tutela dei minori

Al via il progetto “Orizzonti Sicuri”Dalla prevenzione del disagio ai rischi del web: affissioni sul 114, corsi per educatori e due eventi aperti alla cittadinanza per sensibilizzare giovani e famiglie.

Contrastare il disagio giovanile, proteggere i più piccoli e fornire strumenti operativi per muoversi senza pericoli nel web. Con questi obiettivi debutta a Novi Ligure “Insieme si vince – Orizzonti sicuri”, una campagna d’intervento ad ampio raggio pensata per coinvolgere famiglie, mondo della scuola, educatori e l’intera comunità locale. L’iniziativa è promossa dal Comune di Novi Ligure (tramite l’Ufficio Servizi Scolastici, Sociali e Sportivi) con il sostegno economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia. Il piano operativo si avvale di una rete di partner consolidata: il Centro per le famiglie Villa Zucca, l’ente di formazione For.al e l’Associazione “La Caramella Buona”. La prima fase prende avvio a ottobre con una presenza capillare negli spazi pubblici cittadini. Grandi manifesti richiameranno l’attenzione sul 114 Emergenza Infanzia, il servizio telefonico gratuito e attivo 24 ore su 24, fondamentale per segnalare tempestivamente qualsiasi contesto di sospetto, trascuratezza, abuso o pericolo a danno di bambini e adolescenti.

Tra ottobre e novembre l’attenzione si sposterà sulla preparazione tecnica di chi ogni giorno lavora a contatto con le nuove generazioni. Presso l’Aula Magna del For.al di via Carducci 6 (con collegamenti online), si terrà un ciclo di incontri specialistici curato dall’équipe de “La Caramella Buona”. Tra i relatori interverranno le dottoresse Marika Perli e Roberta Cerchia, l’avvocato Barbara Iannuccelli e la criminologa Roberta Bruzzone. I moduli affronteranno sia il versante relazionale e giuridico — individuazione dei segnali di maltrattamento, protocolli operativi di segnalazione, responsabilità legali ed educative — sia le minacce del mondo virtuale: cyberbullismo, diffusione non consensuale di materiale intimo (revenge porn) e dinamiche relazionali tossiche tra coetanei. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato finale.

Il culmine dell’iniziativa è fissato per il 25 e 26 novembre con due eventi guidati da Roberta Bruzzone: mercoledì 25 novembre al Teatro Giacometti, in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si svolgerà un incontro aperto a famiglie, operatori del terzo settore, società sportive ed educatori. Il dibattito verterà su genitorialità consapevole, responsabilità educativa e prevenzione delle insidie digitali. Giovedì 26 novembre al Centro Fieristico “Dolci Terre di Novi”, la sessione sarà interamente dedicata agli allievi delle scuole secondarie di primo grado. Attraverso un confronto diretto, gli studenti approfondiranno temi cruciali per la loro quotidianità online: adescamento in rete, profili falsi (fake identity), sexting, tutela dei dati personali e strategie per evitare trappole virtuali.

Un programma articolato che mira a costruire attorno ai giovani novesi una rete di protezione solida, fondata sulla conoscenza e sulla cooperazione attiva tra istituzioni e cittadini.