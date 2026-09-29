Vaccino antinfluenzale: prima i bambini, poi gli adulti

Si parte l'8 ottobre con i pediatri, dal 13 tocca a medici di base e farmacie. La Regione punta a superare le 840 mila dosi dello scorso anno e ad alzare la copertura tra gli over 65, ferma al 51%.

Inizia la nuova campagna di vaccinazione antinfluenzale 2026-2027. Il calendario delle somministrazioni prevede una partenza scaglionata: i primi a partire saranno i pediatri di libera scelta l’8 ottobre, dedicandosi ai più piccoli, seguiti il 13 ottobre dai medici di medicina generale e dalle farmacie convenzionate. L’obiettivo della Regione è duplice: innalzare la copertura immunitaria per schermare anziani e soggetti fragili dalle complicanze più gravi e, al contempo, allentare la pressione sui pronto soccorso piemontesi durante i picchi epidemici stagionali, prevenendo anche pericolose co-infezioni respiratorie. I dati della passata stagione testimoniano un trend in crescita, con oltre 840 mila cittadini vaccinati contro gli 815 mila dell’anno precedente. Numeri positivi che tuttavia lasciano margini di miglioramento: tra gli over 65 il tasso di adesione si è fermato al 51%, lontano dal traguardo minimo fissato dalle linee guida nazionali, pari al 75% della popolazione, con un target ottimale del 95%.

La vaccinazione viene offerta gratuitamente ed è raccomandata a diverse fasce di popolazione: over 60 e persone con patologie croniche o fragilità a qualsiasi età; bambini dai 6 mesi ai 6 anni compiuti; donne in gravidanza e nel periodo post-parto; ospiti e personale di residenze per anziani (RSA) e strutture di lungodegenza; operatori sanitari e sociosanitari, con percorsi mirati nei reparti ad alto rischio; categorie lavorative essenziali o maggiormente esposte al pubblico. Il fulcro della campagna resta la medicina di prossimità. I cittadini potranno rivolgersi al proprio medico di famiglia, al pediatra di fiducia per i figli, oppure prenotare presso le farmacie territoriali aderenti e i centri vaccinali delle ASL. Sedi, orari e modalità di accesso sono consultabili sui portali web delle singole aziende sanitarie locali e della Regione Piemonte.

La campagna autunnale – che proseguirà anche oltre il 31 dicembre, rimanendo valida anche a epidemia già avviata. È prevista anche la co-somministrazione con i vaccini anti-Covid-19, anti-RSV, herpes zoster e difterite-tetano-pertosse. Tra le novità di quest’anno figura la possibilità di effettuare in farmacia anche la vaccinazione antipneumococcica, riservata agli adulti mai vaccinati prima appartenenti alle classi di nascita comprese tra il 1952 e il 1961.