La zucca più bella è arrivata da Cascina Leveratta di Capanne di Marcarolo (Bosio), coltivata da Lorenzo Nevolo, quella più strana da Castelnuovo Scrivia fatta crescere da Alessandro Novelli e quella più pesante da Andrea di Parodi Ligure, mentre la più lunga è un prodotto del gruppo L.A.C.I, quattro signore parodesi.

La decima edizione della fiera della zucca, organizzata ieri, 27 settembre, a Parodi dal circolo Legambiente Val Lemme insieme al Comune e alla Proloco, è stata un successo con circa 45 i produttori presenti e tantissimi visitatori per tutto il giorno. Tutto esaurito nelle cucine della pro loco, che ha preparato un pranzo molto apprezzato a base di zucca. Soddisfatti anche i bambini grazie alla Zuccaccia, allestita da Gianni Torchia e dall’associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia.

Nel pomeriggio la premiazione alla presenza del presidente del Circolo Val Lemme di Legambiente, Saverio Fera, del sindaco Ivo Gualco e del coordinatore dell’evento, Mario Bavastro: premiate anche la composizione più bella allestita da Carla e Rosa e la decorazione più bella da Margherita e Simona, tutte di Parodi, e l’azienda arrivata da più lontano, cioè Cinzia Picco di Torino.

Apprezzata anche la mostra fotografica dedicata agli animali e agli insetti del territorio, con gli scatti di Carola Bricola.

Mario Bavastro dice: “Il circolo non ha ancora deciso dove organizzare la Fiera il prossimo anno. Si sono fatti avanti altri quattro Comuni oltre a Parodi: il sindaco Gualco, nonostante la manifestazione si svolga al massimo due anni nello stesso paese, ci ha invitato a rimanere ancora a Parodi. A breve valuteremo in base alle condizioni proposte dalle amministrazioni comunali”.