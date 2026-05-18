Novi Ligure, il futuro è sostenibile: al via la 29ª edizione di Fest’ACOS

Presentata ufficialmente questa mattina al Parco dell’Acquedotto “Pagella e Bottazzi”, la nuova edizione di Fest’ACOS si annuncia come un momento cruciale per il dialogo tra industria dei servizi, istituzioni e cittadini. Dal 22 al 24 maggio, la storica manifestazione primaverile trasformerà il concetto di “Impianti Aperti” in una grande festa collettiva all’insegna dell’educazione ambientale, della solidarietà e del presidio del territorio. Il legame tra il Gruppo ACOS e la comunità locale si rinsalda attraverso un ricco cartellone che gode dei patrocini di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Egato6, Comune di Novi Ligure e Utilitalia. L’obiettivo dichiarato è sensibilizzare la popolazione a un uso consapevole e circolare delle risorse. Il vero cuore pulsante di Fest’ACOS 2026 è rappresentato dal suo radicamento nel mondo della scuola. Per tutto il mese di maggio, il Parco dell’Acquedotto ospiterà una serie ininterrotta di visite didattiche rivolte agli istituti del territorio. Tra le eccellenze formative spicca il progetto “Arquata e dintorni”, curato dall’assessore del Comune di Arquata Scrivia, Dario Debenedetti. Un percorso denominato “La Via dell’Acquafredda” guiderà i giovani studenti alla scoperta del patrimonio idrico ed ecologico locale, unendo la teoria dell’aula alla pratica dell’escursionismo consapevole. Questo approccio strutturato al dialogo con le nuove generazioni ha recentemente fruttato al Gruppo ACOS un prestigioso riconoscimento di livello nazionale: il primo posto in Italia nella categoria “Progetto Scuole – Utilitalia” nell’ambito del Premio Top Utility, a testimonianza dell’alto valore civico e pedagogico dei percorsi offerti.

La giornata inaugurale si aprirà venerdì 22 maggio, al Parco dell’Acquedotto con un’impronta tecnico-scientifica. Dalle 9.30 alle 13.00, l’edificio tecnologico ospiterà il convegno “Acqua sicura e sfida Pfas: monitoraggio, gestione e soluzioni per il territorio”. Un tavolo di confronto di stringente attualità per fare il punto con esperti del settore sulle contromisure tecnologiche e gestionali a tutela della salute pubblica e della sicurezza idrica. Parallelamente, per tutta la giornata, i tecnici del Gruppo guideranno cittadini e studenti all’interno degli impianti con visite guidate di circa 30 minuti (partenze alle ore 9.30, 11.30, 14.30 e 17.00) per svelare i meccanismi industriali nascosti dietro al semplice gesto di aprire il rubinetto di casa.

Nel fine settimana l’evento abbraccerà il cuore storico di Novi Ligure. Sabato 23, dalle 15.00 alle 19.00, Piazza Dellepiane si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto per famiglie. Accanto agli stand informativi aziendali, troveranno spazio i laboratori ludici curati da Pazza Animazione e le postazioni solidali di associazioni storiche come “Ascolta l’Africa”. La Pro Loco di Novi Ligure Parco Castello animerà la piazza rispolverando i giochi antichi della tradizione, promuovendo il progetto del futuro parco cittadino e offrendo una selezione di panini con specialità gastronomiche locali. Ad attraversare le vie del centro sarà inoltre l’atteso “Rishow”, lo spettacolo di burattini itinerante ideato da Paolo Rech a bordo di una caratteristica bicicletta-teatrino, che culminerà con la rappresentazione finale delle ore 18:00.

La domenica segnerà il ritorno della manifestazione al Parco dell’Acquedotto “Pagella e Bottazzi” (Strada di Cassano 140), aperto gratuitamente dalle 9.00 alle 19.00 per una vera e propria maratona comunitaria. Il tessuto associativo locale sarà il grande protagonista dell’accoglienza e del ristoro: i volontari dei Gruppi di Volontariato Vincenziano gestiranno il servizio bar per finanziare la mensa di via Ovada, affiancati dall’associazione Animal’s Angels, dalla Croce Rossa Italiana e dalla Protezione Civile, presente anche con i propri mezzi operativi. Il programma sportivo sarà particolarmente serrato e inclusivo. Si comincia al mattino con la corsa campestre giovanile organizzata dall’Atletica Novese, seguita dai tornei di calcio giovanile di Asd Calcio Novese e Asd Tiger Novi. Nel corso della giornata si alterneranno esibizioni di svariate discipline: pallavolo (As Novi Pallavolo e Pallavolo Ovada), tamburello (Asd Tamburello Basaluzzo), golf (Golf Colline del Gavi) e basket (Basket amici di Andrea Foglia).

Nel pomeriggio, il ritmo della festa salirà grazie ad artisti di strada e trampolieri, seguiti alle 16.00 dalle dimostrazioni di ballo del Centro Danze Piemonte. La chiusura formale della 29ª edizione sarà affidata, alle 18.00, alle note degli ottanta elementi dell’orchestra “Note di Classe” della Scuola Media Boccardo (Istituto Comprensivo 2), un gran finale in musica che incarna perfettamente l’unione tra scuola e territorio promossa da Fest’ACOS.

La partecipazione a tutte le iniziative, ai laboratori, alle visite guidate e ai concerti di Fest’ACOS è libera e gratuita. Per maggiori dettagli sul programma completo e per le prenotazioni delle visite guidate agli impianti idrici, è possibile consultare il portale ufficiale all’indirizzo www.acosspa.it/festacos-2026/ o contattare la segreteria organizzativa via mail ([email protected]) o al numero telefonico 0143 330935.