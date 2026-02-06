Novi Ligure. Nuova viabilità in centro

Sperimentazione a marzo e aprile per un traffico più fluido

È stato presentato ieri, in occasione della terza Commissione Consiliare (opere pubbliche, polizia urbana, sicurezza, trasporti e viabilità), il piano per una significativa riorganizzazione della viabilità cittadina, con un focus particolare sull’asse di corso Marenco. La proposta mira a rendere il traffico più scorrevole e a eliminare i frequenti ingorghi, ponendo al contempo grande attenzione alla sicurezza degli attraversamenti pedonali.

Per valutare le soluzioni più congrue ed efficaci, l’Amministrazione novese ha annunciato una fase di sperimentazione che si svolgerà nei mesi di marzo e aprile. L’intervento pilota riguarderà specificamente la rotatoria di piazza Repubblica, dove è prevista l’eliminazione temporanea degli impianti semaforici per testare diverse configurazioni del flusso veicolare. La sperimentazione permetterà di raccogliere dati essenziali prima di adottare misure definitive.