Le bizzarrie della nuova legge sulla montagna voluta dal ministro Calderoli: come denuncia la Regione, in Provincia di Cuneo ci sono Comuni che da collinari e di pianura sono diventati montani mentre nella nostra Provincia escono da questa categoria Vignole Borbera, Stazzano, Carrosio e Lerma solo per citarne alcuni, ed entra Arquata Scrivia, finora solo parzialmente montano per la presenza di frazioni come Sottovalle. Questo secondo l’elenco diffuso dalla Regione e dall’Uncem.

Paradossalmente, quindi, come denuncia il sindaco di Vignole su La Stampa, la scuola arquatese potrà avere la deroga sul numero minimo per formare le classi ed evitare, fino a 10 bambini, mentre Vignole, senza questa deroga, rischia di dover formare delle pluriclassi troppo numerose. Salvo novità, anche le scuole di Stazzano e Carrosio, quest’ultima molto piccola, sarebbero a rischio.

Nella legge non è stato considerato nessun criterio socio economico, come la carenza di servizi e lo spopolamento: infatti, Arquata ha una popolazione di quasi 7mila abitanti e ha molti i servizi, dai trasporti ai medici. Potrà inoltre ottenere i soldi del fondo per la montagna, godere degli incentivi per i medici e per le imprese dai quali, stando alla legge, sarebbero esclusi Carrosio, Lerma, Vignole e Stazzano, insieme agli altri rimasti fuori dall’elenco.

I Comuni alessandrini non più montani sono:

Avolasca

Casasco

Costa Vescovato

Momperone

Monleale

Montegioco

Montemarzino

Pozzol Groppo

Carrosio

Stazzano

Vignole Borbera

Lerma

Cartosio

Montechiaro.

Ecco l’elenco dei Comuni montani: