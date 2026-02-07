Le bizzarrie della nuova legge sulla montagna voluta dal ministro Calderoli: come denuncia la Regione, in Provincia di Cuneo ci sono Comuni che da collinari e di pianura sono diventati montani mentre nella nostra Provincia escono da questa categoria Vignole Borbera, Stazzano, Carrosio e Lerma solo per citarne alcuni, ed entra Arquata Scrivia, finora solo parzialmente montano per la presenza di frazioni come Sottovalle. Questo secondo l’elenco diffuso dalla Regione e dall’Uncem.
Paradossalmente, quindi, come denuncia il sindaco di Vignole su La Stampa, la scuola arquatese potrà avere la deroga sul numero minimo per formare le classi ed evitare, fino a 10 bambini, mentre Vignole, senza questa deroga, rischia di dover formare delle pluriclassi troppo numerose. Salvo novità, anche le scuole di Stazzano e Carrosio, quest’ultima molto piccola, sarebbero a rischio.
Nella legge non è stato considerato nessun criterio socio economico, come la carenza di servizi e lo spopolamento: infatti, Arquata ha una popolazione di quasi 7mila abitanti e ha molti i servizi, dai trasporti ai medici. Potrà inoltre ottenere i soldi del fondo per la montagna, godere degli incentivi per i medici e per le imprese dai quali, stando alla legge, sarebbero esclusi Carrosio, Lerma, Vignole e Stazzano, insieme agli altri rimasti fuori dall’elenco.
I Comuni alessandrini non più montani sono:
- Avolasca
- Casasco
- Costa Vescovato
- Momperone
- Monleale
- Montegioco
- Montemarzino
- Pozzol Groppo
- Carrosio
- Stazzano
- Vignole Borbera
- Lerma
- Cartosio
- Montechiaro.
Ecco l’elenco dei Comuni montani:
- Albera Ligure
- Arquata Scrivia
- Borghetto di Borbera
- Bosio
- Brignano-Frascata
- Cabella Ligure
- Cantalupo Ligure
- Carrega Ligure
- Casaleggio Boiro
- Cassinelle
- Castellania Coppi
- Castelletto d’Erro
- Cavatore
- Denice
- Dernice
- Fabbrica Curone
- Fraconalto
- Garbagna
- Gremiasco
- Grondona
- Malvicino
- Merana
- Molare
- Mongiardino Ligure
- Montacuto
- Morbello
- Mornese
- Pareto
- Ponzone
- Roccaforte Ligure
- Rocchetta Ligure
- San Sebastiano Curone
- Spigno Monferrato
- Tagliolo Monferrato
- Voltaggio