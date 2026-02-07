Uno scorcio di Arquata Scrivia

Le bizzarrie della nuova legge sulla montagna voluta dal ministro Calderoli: come denuncia la Regione, in Provincia di Cuneo ci sono Comuni che da collinari e di pianura sono diventati montani mentre nella nostra Provincia escono da questa categoria Vignole Borbera, Stazzano, Carrosio e Lerma solo per citarne alcuni, ed entra Arquata Scrivia, finora solo parzialmente montano per la presenza di frazioni come Sottovalle. Questo secondo l’elenco diffuso dalla Regione e dall’Uncem.

Paradossalmente, quindi, come denuncia il sindaco di Vignole su La Stampa, la scuola arquatese potrà avere la deroga sul numero minimo per formare le classi ed evitare,  fino a 10 bambini, mentre Vignole, senza questa deroga, rischia di dover formare delle pluriclassi troppo numerose. Salvo novità, anche le scuole di Stazzano e Carrosio, quest’ultima molto piccola, sarebbero a rischio.

Una veduta di Carrosio
Nella legge non è stato considerato nessun criterio socio economico, come la carenza di servizi e lo spopolamento: infatti, Arquata ha una popolazione di quasi 7mila abitanti e ha molti i servizi, dai trasporti ai medici. Potrà inoltre ottenere i soldi del fondo per la montagna, godere degli incentivi per i medici e per le imprese dai quali, stando alla legge, sarebbero esclusi Carrosio, Lerma, Vignole e Stazzano, insieme agli altri rimasti fuori dall’elenco.

I Comuni alessandrini non più montani sono:

  • Avolasca
  • Casasco
  • Costa Vescovato
  • Momperone
  • Monleale
  • Montegioco
  • Montemarzino
  • Pozzol Groppo
  • Carrosio
  • Stazzano
  • Vignole Borbera
  • Lerma
  • Cartosio
  • Montechiaro.

Ecco l’elenco dei Comuni montani:

  • Albera Ligure
  • Arquata Scrivia
  • Borghetto di Borbera
  • Bosio
  • Brignano-Frascata
  • Cabella Ligure
  • Cantalupo Ligure
  • Carrega Ligure
  • Casaleggio Boiro
  • Cassinelle
  • Castellania Coppi
  • Castelletto d’Erro
  • Cavatore
  • Denice
  • Dernice
  • Fabbrica Curone
  • Fraconalto
  • Garbagna
  • Gremiasco
  • Grondona
  • Malvicino
  • Merana
  • Molare
  • Mongiardino Ligure
  • Montacuto
  • Morbello
  • Mornese
  • Pareto
  • Ponzone
  • Roccaforte Ligure
  • Rocchetta Ligure
  • San Sebastiano Curone
  • Spigno Monferrato
  • Tagliolo Monferrato
  • Voltaggio

