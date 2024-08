Novi Ligure. Spacciatore arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato.

Ieri sera, intorno alle otto, i Carabinieri hanno notato un uomo sospetto all’interno di un veicolo, in una via di Novi Ligure. Poco dopo un secondo uomo lo ha raggiunto, è salito in auto e gli ha dato del denaro. È uno scambio di droga. I Carabinieri intervengono, fermano entrambi, li perquisiscono e trovano nelle tasche del primo 90 euro in contanti, mentre in quelle del secondo una dose di cocaina.

Lo spacciatore, un pluripregiudicato 52enne, viene arrestato in flagranza di reato e l’acquirente segnalato alla Prefettura come assuntore.