E’ già in progettazione l’ampliamento dell’asilo nido che aprirà a settembre nel Conservatorio Romano di via Mameli, a Gavi. Il Comune ha ottenuto 480 mila euro dai fondi europei del Pnrr per creare altri 24 posti in aggiunta a quelli già previsti dall’Ipab titolare della struttura riservata ai bambini da 1 a 3 anni e finanziata con fondi privati e della Regione. Ci saranno quindi un nido comunale, pronto entro il 2026, accanto a quello privato. L’amministrazione comunale creerà ulteriori spazi per bambini più piccoli, a partire dai neonati, dopo aver stipulato con l’Ipab una convenzione per ridurre con fondi comunali le rette mensili dell’asilo aperto fra poche settimane, che potrà godere di un ulteriore aiuto. Il 27 agosto si terrà infatti lungo via Mameli una cena di gala per festeggiare la Spiga Verde 2024, ottenuta dal Comune a luglio, riconoscimento nazionale conferito dalla FEE (Foundation for Enviromental Education) alle località italiane che promuovono uno sviluppo rurale sostenibile, valorizzano uno sviluppo sostenibile del territorio, la cura dell’ambiente e del paesaggio. Una sorta di Bandiera Blu celebrata con l’evento in programma alle 20,30, con piatti preparati dai ristoratori gaviesi: il ricavato andrà infatti all’asilo nido aperto dall’Ipab. Il costo della cena sarà di 60 euro. Prenotazioni: 0143-642817.