Le altre aziende dolciarie erano presenti, la Pernigotti no. A “Dolci Terre – Speciale Cioccolato”, lo scorso fine settimana a Novi Ligure, in tanti hanno notato l’assenza della storica azienda fondata nel 1860, soprattutto i lavoratori.

Infatti, le rappresentanze sindacali interne (rsu) alla Pernigotti hanno espresso “totale sconcerto e contrarietà di fronte alle recenti scelte di marketing e rappresentanza portate avanti dal management aziendale.

Nei giorni scorsi la città di Novi Ligure ha ospitato la terza rassegna di “Dolci Terre – Speciale Cioccolato”, una vetrina fondamentale per l’eccellenza dolciaria locale, che quest’anno ha vantato l’eccezionale richiamo mediatico del maître chocolatier Ernst Knam. Davanti a una simile opportunità di consolidamento locale, Pernigotti ha scelto di brillare per la sua assenza. Al contempo, la direzione ha ritenuto prioritario investire in trasferta, sponsorizzando la Tiramisù World Cup a Treviso. Senza nulla togliere ad altre manifestazioni nazionali utili alla promozione di nuovi prodotti – aggiungono -, per noi RSU il rapporto con il territorio novese deve restare un pilastro prioritario e non negoziabile. I lavoratori non dimenticano i momenti bui degli ultimi anni in cui lo stabilimento ha rischiato la chiusura definitiva; se la fabbrica è ancora in piedi, lo si deve alla tenacia delle maestranze e alla solidarietà di una comunità intera.

Questa assenza forzata ci preoccupa e sembra confermare la tendenza del management a considerare la Walcor di Pozzaglio come l’unica vera capostipite del gruppo a cui dedicare attenzioni e investimenti commerciali.

Vogliamo ricordare fermamente all’amministratore delegato e a tutta la dirigenza che la storia, il valore e il futuro della Pernigotti sono indissolubilmente legati a Novi Ligure. Chiediamo immediate spiegazioni e l’apertura di un confronto per comprendere le reali intenzioni di sviluppo del sito e la salvaguardia della sua identità storica”.

La direzione aziendale di Pernigotti respinge le critiche delle Rsu. “Le radici di Pernigotti a Novi Ligure – sostiene – sono un patrimonio che non si discute. Ma valorizzare il territorio significa soprattutto garantirgli un futuro: e questo si costruisce con una strategia di crescita e internazionalizzazione solida, come confermato anche dalle analisi apparse sul Corriere della Sera. In questa prospettiva, la gestione delle risorse commerciali risponde a precise logiche di business: gli investimenti in comunicazione e sponsorizzazione sono indirizzati verso palcoscenici nazionali e internazionali capaci di intercettare i pubblici e i mercati target. È esattamente questa capacità di competere su scala globale a tutelare, concretamente, l’occupazione e il futuro del sito produttivo di Novi Ligure. Pernigotti e Walcor sono un’unica azienda. Il successo dell’una è il successo dell’altra, senza gerarchie né distinzioni. Pur rispettando il ruolo delle RSU e il valore di “Dolci Terre”, la Direzione osserva come le scelte operative di marketing esulino dalle materie di pertinenza sindacale. Rimaniamo disponibili come sempre – conclude l’azienda – al confronto nelle sedi appropriate, certi che solo un’azienda competitiva potrà continuare a essere motivo di orgoglio per la comunità novese”.