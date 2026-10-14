Dieci anni fa, nell’ordinanza del giudice per l’indagine preliminare di Reggio Calabria emessa nell’ambito dell’indagine “Alchemia”, era definito “partecipe della cosa Raso-Gullace-Albanese”. Due giorni fa Orlando Sofio, imprenditore novese di origini calabrese, è arrivata la conferma: l’uomo a cui si riferivano politici novesi e alessandrini in occasione delle elezioni è stato condannato a 10 anni di reclusione dalla Corte d’Appello reggina per il reato di associazione mafiosa in quanto considerato il referente nel Nord Ovest della cosca di ‘ndrangheta, sentenza impugnabile in Cassazione. Nel 2016 era stato arrestato insieme a molte altre persone appartenenti alla Raso-Gullace-Albanese e alla cosca Gagliostro-Parrello. Con lui in manette finì anche Marianna Grutteria, titolare dell’impresa Euroservizi di Serravalle Scrivia.

In primo grado a Palmi Sofio e Grutteria avevano evitato l’aggravante mafiosa: per loro la condanna era stata rispettivamente a cinque anni e tre mesi e a tre anni. Ora per la donna è arrivata l’assoluzione piena insieme ad altri sette imputati, nonostante il deposito fra gli atti del processo, da parte dell’associazione Casa della Legalità, di una scrittura privata datata 2002 con la quale si stabiliva che il vero proprietario della Euroservizi era Sofio e che Grutteria riceveva solo uno stipendio mensile, nonostante fosse la titolare. Le prossime motivazioni della sentenza chiariranno questa decisione.

L’imprenditore, all’epoca già nei guai con la giustizia, prima dell’arresto era stato intercettato più volte. In un’occasione, nel 2012, al telefono con il nipote Francesco Sofio, all’epoca consigliere di opposizione a Novi in quota centrodestra, aveva detto che alle elezioni di quell’anno a Serravalle Scrivia avrebbe sostenuto il candidato Alberto Carbone, poi diventato sindaco. “Io a Serravalle tiro per Carbone – diceva Sofio – anche perchè lui qualcosa mi da, mi ha sempre dato una mano!”. Carbone, oggi consigliere di opposizione, non è mai stato indagato e non è mai stato chiarito se il sostegno da parte di Sofio fosse legato agli appalti che la Euroservizi otteneva dal Comune di Serravalle, accanto a quelli arrivati da altri Comuni del Novese.

Sofio voleva ottenere, come è poi avvenuto, appalti nell’ambito del Terzo valico. “Ti sto dicendo, devono fare un comitato Si Tav e mettere in giro i cosi per raccogliere le firme” diceva al telefono con Marianna Grutteria sempre nel 2012, quando i lavori dell’alta capacità stavano per partire. Sofio cercava appoggi politici e faceva riferimento a Libero Pica, tortonese, all’epoca dipendente del gruppo Gavio, nel 2014 candidato nella lista di centrodestra a tortona e nel 2019 a Novi sempre con Forza Italia, mai eletto. Nell’ordinanza del gip di Reggio Calabria vennero citati in particolare i rapporti tra Sofio e Gianfranco Chessa, politico Dc di lungo corso poi nel centrodestra, deceduto nel 2019, oltre a quelli con l’allora senatrice Manuela Repetti ed altri esponenti di Forza Italia come Ugo Cavallera e Massimo Berutti, ex parlamentare, oltre a Mauro D’Ascenzi, uomo del centrosinistra. Nessuno di costoro è mai stato indagato ma nessuno ha mai preso pubblicamente le distanze da Sofio, almeno finora.