“Ripensare Libarna”: come sarà l’area archeologica dell’antica città romana

Un momento storico per Libarna. Così l’associazione Libarna Arteventi definisce i lavori che verranno avviati a breve e che si svilupperanno per i prossimi 3 anni in varie fasi, rinnovando completamente il sito archeologico di Serravalle Scrivia. Verranno illustrati sanato 10 maggio, alle 15,30, nella sala consiliare del municipio nell’incontro dal titolo “Ripensare Libarna – Nuove prospettive e progetto per l’area archeologica”. A raccontare i lavori, finanziati dal ministero della Cultura, sarà l’architetto Filippo Masino, d irettore delle Residenze Reali Sabaude – Direzione Regionale Musei Nazionali Piemonte. Interverranno anche Valentina Barberis, direttore dell’area archeologica, e Chiara Galvan, direttrice tecnica di Libarna.

“Questi lavori – dicono da Libarna Arteventi – costituiscono u n momento storico e contribuiranno a collocare Libarna tra i siti archeologici di interesse nazionale“.