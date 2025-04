A cavallo delle festività pasquali, i carabinieri della Compagnia di Tortona hanno rafforzato la presenza sul territorio. Oltre 400 persone e 200 mezzi controllati lungo le principali arterie stradali e per le vie dei centri urbani e periferie della giurisdizione. Otto le patenti ritirate per le violazioni al Codice della Strada e quattordici i segnalati e denunciati per ubriachezza, detenzione di stupefacenti, guida sotto l’influenza di alcool e droga, permanenza irregolare sul territorio nazionale e porto abusivo di strumenti atti a offendere.

Lasicurezza urbana, sostengono dall’Arma, è stata, come sempre ma ancor più in questo periodo, un elemento centrale dell’attività dei carabinieri, che puntano alla rivalutazione di alcune aree sensibili della giurisdizione e a una maggiore percezione della sicurezza da parte dei cittadini, attraverso il contrasto di tutte le attività illecite che alimentano il degrado.