Satira feroce e irresistibile: al Teatro Marenco arriva “November”

Nell’ambito della rassegna teatrale “Un palco, infiniti viaggi”, il Teatro Marenco ospita uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Mercoledì 18 marzo andrà in scena “November” di David Mamet, con protagonista l’attore Luca Barbareschi. Definita come una delle commedie più graffianti e attuali del grande drammaturgo americano, “November” si rivela una macchina comica perfetta. La pièce, strutturata in due atti, è costruita su continui cambi di ritmo e ripartenze spiazzanti, dove ogni battuta è un colpo ben assestato. A portare in scena questo testo esplosivo, insieme a Barbareschi, sono Simone Colombari e Chiara Noschese, quest’ultima anche alla regia. L’umorismo cinico e affilato, tipico dello stile di Mamet, accompagna lo spettatore in una satira feroce quanto irresistibile, che non lascia spazio alla mediocrità.

La Trama: Crisi e Tacchini nel Giorno del Ringraziamento

Ambientata nel novembre dell’anno delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, la commedia segue le vicende del presidente uscente Charles Smith, detto Chuck, le cui possibilità di rielezione sono seriamente compromesse. I consensi calano, i fondi scarseggiano e, a complicare il quadro, incombe una minaccia di guerra nucleare. Mentre il suo staff ha già gettato la spugna e la moglie si prepara alla vita post Casa Bianca, Chuck non è ancora pronto ad arrendersi. Con una serie di mosse audaci, il presidente tenta una disperata strategia per riconquistare l’opinione pubblica: il perdono di due tacchini, destinati alla grazia prima del Giorno del Ringraziamento. Un evento pubblico tanto simbolico quanto surreale, che diventa l’occasione per rischiare tutto nel tentativo di invertire le sorti della campagna elettorale.

Scritto nel 2007, nel pieno della grande recessione, “November” è un affresco esilarante di un Paese in crisi, dove il sogno americano diventa la giustificazione per ogni mezzo, anche il più discutibile. La commedia esplora con lucidità la corruzione, la manipolazione e la fragilità del sistema politico, mostrando come, pur di mantenere il potere, si sia disposti a sacrificare ogni principio morale. Uno spettacolo che fa ridere senza sconti, ma che lascia anche un forte spunto di riflessione sul mondo contemporaneo.

La stampa statunitense ha accolto lo spettacolo con entusiasmo: Variety l’ha definita: “Questa è satira con il pungiglione di uno scorpione.” – San Francisco Chronicle: “Ferocemente originale… e realizzato con grande precisione, November va avanti da una battuta politicamente scorretta all’altra”- The Villager: “Sublime! Una delle prime commedie intelligenti e leggere con sostanza che abbiamo visto da molto tempo” – The New York Times: “Estremamente divertente.”

La regista Chiara Noschese descrive la sua esperienza come un viaggio: «Dirigere November è stato come trovarsi di fronte a una partitura musicale: andanti, moderati, allegrissimi, cambi di ritmo, ripartenze spiazzanti, dialoghi asciutti e spudorati cuciti da una dinamica impetuosa e travolgente. Sono da sempre innamorata di David Mamet: lo spessore dei suoi personaggi è già nelle battute, non serve cercare una psicologia nascosta. […] November è come un circo a tre piste, dove tutto è lecito pur di continuare ad avere potere e soldi. Il Presidente Charles Smith è un equilibrista feroce e buffo, vulnerabile e capriccioso, tenero e impietoso, al centro di questo mondo di spudorata venalità. Così l’ho immaginato e così ho cercato di restituirlo…»

INFO: Biglietti: Platea e poltrone dei palchi: intero 40 euro – ridotto 35€ (Under 18 e over 65) – Sgabelli dei palchi e palchi a visibilità ridotta: intero 35 euro – ridotto 30€ (Under 18 e over 65). Biglietteria del Teatro: Martedì e venerdì dalle 17:00 alle 19:00 e due ore prima dello spettacolo. Biglietteria Online: Disponibile su Vivaticket.