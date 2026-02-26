Le Aree protette dell’Appennino Piemontese cercano un gestore per Cascina Merigo, a Capanne di Marcarolo (Bosio). L’edificio, situato vicino all’Ecomuseo di Cascina Moglioni e dal sacrario della Benedicta con tre ettari di terreno, soprattutto prati, è disabitato da due anni ed è proprietà della Regione, che l’ha affidato all’ente di Bosio.

Il Consiglio delle Aree protette ha deciso di pubblicare un bando per aprire a Merigo un’azienda agricola con allevamento bovino oppure ovino, caprino accanto alla produzione di latte, formaggio oltre alla possibilità di un’attività turistico ricettiva per un massimo di otto anni, rinnovabili e un canone annuo di 1200 euro.

Sono già però numerose le richieste arrivate alle Aree protette, che precisano: “Il procedimento amministrativo non è ancora stato avviato, essendo subordinato al rilascio della necessaria autorizzazione a procedere da parte della Regione Piemonte: Cascina Merigo è infatti, un immobile di proprietà regionale, ragione per cui ogni intervento o proposta sull’immobile e i suoi terreni è da sottoporre alla volontà del concedente.

Durante la seduta del 30 gennaio, il Consiglio delle Aree Protette ha approvato gli indirizzi per la futura gestione di Cascina Merigo e delle sue pertinenze. L’atto conferma l’impegno dell’ente a dare seguito al progetto non appena arriveranno le necessarie autorizzazioni regionali. I dettagli relativi ai contenuti e alle modalità di affidamento – aggiungono da Bosio – saranno indicati esclusivamente all’interno del bando che sarà consultabile nell’apposita sezione dell’Albo Pretorio solo a seguito della sua pubblicazione formale.

Considerato l’elevato interesse manifestato, anche al di fuori del territorio regionale, l’ente darà tempestiva notizia della pubblicazione attraverso i propri canali istituzionali.

L’ente ringrazia la cittadinanza per l’attenzione e l’interesse dimostrati, interpretando tale partecipazione come un segno di attaccamento al territorio e ai suoi beni comuni. L’obbiettivo resta quella di operare con la massima trasparenza e garantire il miglior futuro possibile a Cascina Merigo“.