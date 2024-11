Stop al raddoppio di via Roma: i fondi destinati all’ex Inga e alla viabilità

Il raddoppio di via Roma a Serravalle Scrivia non si farà. Lo ha annunciato ieri, 12 novembre, in Consiglio comunale, il sindaco Luca Biagioni rispondendo a un’interpellanza delle opposizioni. Troppe le incertezze causate dagli intoppi burocratici causati da errori della precedente amministrazione, come la mancata notifica degli espropri, che hanno prolungato i tempi dell’iter di due anni almeno, e i dubbi sulla disponibilità di tutti i fondi, in particolare di quelli previsti dai privati per abbattere e ricostruire gli edifici della strada. L’amministrazione comunale ha deciso, di concerto con il commissario del Terzo valico, di destinare i fondi, 12 milioni di euro, alla riqualificazione della viabilità con un nuovo sottopasso in via Suffrato, alla sistemazione dell’area della stazione e all’acquisto dell’intera area ex Inga, dove sono previsti parcheggi e un parco. I fondi attuali previsti per l’ex Inga, 1,8 milioni di euro, non erano sufficienti a portare a termine l’intervento sull’ex distilleria.