Continua il degrado nella stazione ferroviaria di Serravalle Scrivia. Poco meno di due mesi fa erano stati segnalati cumuli di spazzatura vicini all’ingresso del sottopasso e dentro l’ex magazzino, nonostante sia chiuso. All’epoca le Ferrovie dello Stato erano intervenute il giorno dopo rimuovendo i rifiuti ma la situazione non è cambiata, come dimostra l’immagine: ci sono utenti della stazione che hanno poco senso civico e gettano bottiglie e quant’altro dove capita ma il problema principale resta il fatto che lo scalo ferroviario da tempo ormai non è presidiato da personale delle Ferrovie e quindi lasciato in abbandono. Oltre a non avere uno spazio riscaldato in attesa dell’arrivo dei treni, i cittadini devono ancora subire questa situazione di degrado mentre non lontano, a Rivalta Scrivia, sono stati spesi fior di soldi pubblici per riallestire una stazione dove non fermano i treni. La situazione di degrado dello scalo serravallese sarà discussa nella seduta del Consiglio comunale in programma oggi, 12 novembre, alle 20. Il gruppo consiliare RipartiAmo Serravalle ha presentato un’interrogazione facendo riferimento alla situazione segnalata a settembre per chiedere all’amministrazione comunale “quali azioni siano state intraprese e se siano stati presi contatti con RFI per il superamento della situazione, fornendo data e protocollo delle missive”.