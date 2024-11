Musica e recitazione con i Gipsy Pink e I Mancini del Quarto

Realizzato da un’idea della tribute band Gipsy Pink, sabato 16 novembre alle 21, in scena al Teatro Lux di Cassano Spinola “Light’n dark”, rivisitazione del leggendario album dei Pink Floyd “The Dark side of the moon”, uno spettacolo tra musica e recitazione nato dalla collaborazione tra la band Gipsy Pink e la compagnia teatrale I Mancini del Quarto.

La regia è di Marco Zanutto, mentre i testi sono creati da Eleonora Bombino e Massimo e Maurizio Novelli, tecnico audio Cosimo Fuso. Un viaggio immaginifico fatto di note e parole per raggiungere il lato in ombra della Luna.

Il ricavato della serata sarà devoluto al territorio di Crespellano Valsamoggia (BO) per sostenere progetti di ricostruzione e ripartenza a seguito dell’alluvione del 20 ottobre.