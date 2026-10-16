Strada della Lomellina: affidati i sub appalti, cantiere al via a giorni.

Il cantiere per la riapertura della Lomellina dovrebbe partire a giorni. La strada tra Gavi e Novi Ligure è chiusa dal marzo del 2025 e attende i lavori al chilometro 3, nel territorio di Novi Ligure, dove il fondo ha ceduto costringendo la Provincia a vietare il transito.

I soldi necessari al ripristino della viabilità, 400 mila euro dalla Regione, sono arrivati alla Provincia circa un anno fa e la gara d’appalto è stata vinta ad agosto dall’impresa Sodis di Quarona (Vercelli). Tra agosto e settembre il tratto è stato riaperto dopo un intervento di messa in sicurezza per consentire il transito solo ai trattori delle aziende del Gavi docg impegnate nella vendemmia.

La scorsa settimana la Provincia ha autorizzato il sub appalto dei lavori e due imprese del tortonese, come richiesto dalla Sodis. Sono la Lerta di Fabbrica Curone, che si occuperà di “micropali ed armature tubolari, scavi, demolizioni, scarifiche, posa geotessile, stesa conglomerati bituminosi”, per un importo di 123mila euro, e la Performa di Tortona,a cui è stata affidata l'”esecuzione di pali trivellati” per 21mila euro.

Il cantiere dovrebbe durare 130 giorni.