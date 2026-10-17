L’Associazione pendolari novesi (Apn) analizza il comportamento delle istituzioni e della politica nella vicenda della chiusura del ponte di Bressana Bottarone (Pavia), che ha costretto, come nel 2025, per tre mesi, chi viaggia ogni giorno tra la provincia di Alessandria e Milano a subire pesanti disagi. “Innanzitutto – dice il presidente Andrea Pernigotti – siamo consci del fatto che tali lavori erano da fare e non siamo qui per sindacare su tale questione, semmai per stigmatizzare il comportamento dei vari attori nella vicenda nei nostri confronti, sia come associazione che come cittadini e utenti”.

Pernigotti sottolinea innanzitutto che “a fronte di una richiesta di aiuto da parte nostra, in pochi hanno mosso un dito per aiutarci”. L’associazione si è confrontata e si confronta in particolare con le tre Regioni interessate. “Regione Liguria: prima di Pasqua, già a marzo, abbiamo chiesto ufficialmente di valutare la possibilità di far fermare a Novi Ligure i treni regionali veloci Genova – Milano (deviati via Alessandria e Mortara nella fase 2), quantomeno un convoglio al mattino e uno in direzione opposta la sera. La risposta da parte della regione Liguria è stata negativa adducendo motivazioni tecniche legate

all’impossibilità di aggiungere ulteriori fermate senza ritoccare al rialzo le tracce orarie.

Credibile o meno, abbiamo abbassato la testa, salvo poi scoprire, durante la fase 2, con chiusura totale del ponte sul Po, che il treno 3016 sostava in stazione a Mortara, al mattino, per circa 20 minuti. Meno male che i due minuti di fermata a Novi avrebbero scombinato le tracce!”.

Alla Regione Lombardia, l’associazione ha chiesto “di estendere fino a Novi Ligure il tragitto di due treni di Trenord fra Alessandria e Milano, via Mortara: il 10026 (Alessandria 6:49 – Milano Rogoredo 8:34) e il 10065 (Milano Rogoredo 17:56 – Alessandria 19:41).

Senza mai ricevere risposte ufficiali, alcune indiscrezioni parlavano di problemi tecnici legati essenzialmente allo stazionamento e del materiale rotabile coinvolto in stazione di Novi Ligure, ma nel contempo ci si chiedeva di avere pazienza, salvo poi sparire nel nulla, neanche un educato “no, non si può fare” ricevuto con un minimo di ufficialità… magari ci saremmo messi il cuore in pace”.

La mancanza più grande è stata quella da parte della Regione Piemonte, secondo Pernigotti: “Una regione che avrebbe dovuto intercedere con le altre due per tutelare gli interessi dei cittadini del territorio che vivono, votano e pagano le tasse in Regione Piemonte, appunto. Invece proprio da questa amministrazione, l’aiuto ricevuto è stato pari a zero. Non parliamo poi del comportamento ingiustificabile da parte delle tre Regioni a fronte di una lettera ufficiale del Comune di Novi Ligure, per richiedere un tavolo di discussione sull’argomento: anche qui la risposta non è mai arrivata… neanche a un ente pubblico è dovuta risposta. È ormai evidente il tentativo di screditare chiunque non sia allineato al sistema, semplicemente ignorandolo, come se non esistesse.

Il messaggio che deve passare molto chiaramente è che, nonostante i tentativi di screditarci e di farci sentire inutili, noi non molliamo e non molleremo mai: questi fatti non possono fare altro che renderci ancora più resilienti”.