Garbagna sfida lo spopolamento puntando sulla scuola

Nei piccoli borghi delle aree interne, ogni campanella scolastica che suona è una vittoria contro lo spettro dell’abbandono. A Garbagna, circa seicento anime incastonate nella Val Grue, l’Amministrazione Comunale ha deciso di non arretrare di un millimetro e, anzi, rilancia: la scuola non solo resta aperta, ma si trasforma in un polo formativo moderno, innovativo e soprattutto a costo zero per le famiglie. L’iniziativa prende forma attraverso una solida sinergia istituzionale. Grazie al bando promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, alle risorse del FOSMIT (Fondo di sviluppo delle montagne italiane) e ai fondi stanziati direttamente dal bilancio comunale, l’ente locale è riuscito a costruire un’offerta pomeridiana integrativa di alto profilo per la scuola dell’infanzia e la primaria. Decisiva è stata anche la collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Viguzzolo, la Provincia di Alessandria e la Regione Piemonte, un gioco di squadra che ha permesso innanzitutto di blindare il tempo pieno per i piccoli dell’infanzia fino alle 16.00.

Il calendario delle attività è pensato per rispondere sia alle esigenze educative dei ragazzi sia ai ritmi di vita dei genitori che lavorano. Per la primaria, due pomeriggi a settimana (dalle 14 alle 16) sono dedicati al potenziamento della lingua inglese e al doposcuola assistito per lo svolgimento dei compiti. Il mercoledì, dalle 16 alle 18, tocca all’Outdoor Education: lezioni ed esplorazioni all’aria aperta rivolte a entrambi i cicli scolastici per rinsaldare il legame con la natura e il territorio. Completano il percorso tre appuntamenti a cadenza mensile: laboratori di arteterapia per favorire l’espressione emotiva, percorsi di “Connessione Consapevole” per guidare i più giovani verso un utilizzo responsabile degli strumenti digitali, e pomeriggi di narrazione creativa ospitati negli spazi raccolti della Biblioteca Comunale.

A gestire i laboratori sono professionisti qualificati del circondario, scelti appositamente per valorizzare il clima familiare e attento tipico dei plessi di paese. Tutti i corsi sono interamente gratuiti: un aiuto tangibile per l’economia familiare e una misura di equità sociale. «Mantenere vive e ricche di opportunità le nostre scuole significa gettare le basi per il futuro di Garbagna», evidenzia il Sindaco. «In un borgo come il nostro la scuola è il fulcro attorno a cui ruota la tenuta sociale del paese. Grazie alla Fondazione CR Tortona, al FOSMIT, a Provincia e Regione, siamo riusciti a realizzare un’offerta pomeridiana che non ha nulla da invidiare a quella delle grandi città. È la prova che cooperazione e competenze locali possono fare dei nostri plessi un vero punto di riferimento educativo e umano». Un modello virtuoso che dimostra come, anche a fronte dei tagli e dell’isolamento geografico, la qualità dei servizi per l’infanzia resti il miglior investimento per attrarre nuovi residenti e garantire un futuro alle comunità montane e collinari.